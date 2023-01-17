Almanya'da bir bakımevinde çıkan yangında 3 kişi öldü Güncel Haberler Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın güneyindeki Reutlingen kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, ruh sağlığı sorunları bulunanların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır yaralıların bulunduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bakımevinde yaklaşık 30 kişinin kaldığı ifade edildi. Yangına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Almanya Güncel Haberler

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