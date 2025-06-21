Almanya'da Binlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Yürüdü

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Berlin'de düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, 'Filistin'e özgürlük' sloganları atarak, çeşitli döviz ve pankartlarla destek verdiler.

- Almanya'da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşünde bir araya geldi

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Almanya'da binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşünde bir araya geldi. Başkent Berlin'de "Gazze için Birleşin" çağrısıyla yapılan yürüyüşe katılan binlerce kişi Berlin'de Alman Federal Meclisi önündeki alanda toplandı. Kalabalık, " Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, üzerinde "Soykırıma son", "Irkçılığa son", "Gazze için ayağa kalk", "Çocuklar ölürken kimse susmamalı", "Siyonizm dünyanın kanseridir" yazılı döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Alman Federal Meclisi önüne kadar yürüyen bazı göstericiler, Almanya'yı İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştiren sloganlar attı. Göstericilerin, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" sloganları dikkat çekti. Genel olarak sakin geçen yürüyüşte bazı göstericiler Berlin polisi tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN ATASOY - Güncel
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