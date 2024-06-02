Almanya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için üzüntü

Almanya'nın Mannheim kentinde 31 Mayıs'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan polis memuru Rouven L.'nin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Karlsruhe savcılığından yapılan açıklamada cuma günkü bıçaklı saldırıda yaralanan 29 yaşındaki polis memurunun hastanede öldüğü ifade edildi.

Alman medyası, Mannheim'da İslam karşıtı miting düzenleyenlere yönelik saldırıyı Afgan kökenli 25 yaşındaki Sulaiman A.'nın gerçekleştirdiğini yazdı.

Polis tarafından vurularak durdurulabilen Sulaiman A.'nın hastanede tedavisi sürüyor.

Başbakan Olaf Scholz sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada cesur polis memurunun Mannheim'daki korkunç saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Scholz paylaşımında, "Hepimizin güvenliği için yaptığı en yüksek takdiri hak ediyor. Düşüncelerim onun ailesiyle ve onun kaybının yasını tutan herkesle birlikte." ifadelerini kullandı.

Mannheim'da cuma günü mitingde düzenlenen bıçaklı saldırıda İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenbergerg dahil olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.