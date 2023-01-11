Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ece Sarıgül'ün katil zanlısı suçunu itiraf etti

Güncel Haberler

Almanya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ece Sarıgül'ün katil zanlısı suçunu itiraf etti

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde, geçen yıl 5 Aralık'ta, okul yolundaki Ece Sarıgül'ü öldüren ve arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın, suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde, geçen yıl 5 Aralık'ta, okul yolundaki Ece Sarıgül'ü öldüren ve arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın, suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Ulm Savcılığından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki katil zanlısının, cinayete ilişkin itirafta bulunduğu ve Ece Sarıgül ile arkadaşını tanımadığını söylediği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin, hala bölgedeki cezaevinin kliniğinde gözaltında tutulduğu ifade edildi.

İşlenen bu suç, Almanya'da sığınma konusunda siyasi tartışmaların alevlenmesine neden olmuştu.

Ece Sarıgül'ün ailesi, işlenen suçun, provokasyon amacıyla istismar edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

Almanya'da 2016 yılından bu yana yaşayan Eritre uyruklu zanlı, Ece Sarıgül ve arkadaşına bıçaklı saldırıda bulunmuş, yaralanan Sarıgül, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya Aralık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title