Almanya'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ece Sarıgül'ün katil zanlısı suçunu itiraf etti Güncel Haberler Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde, geçen yıl 5 Aralık'ta, okul yolundaki Ece Sarıgül'ü öldüren ve arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın, suçunu itiraf ettiği bildirildi. Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg beldesinde, geçen yıl 5 Aralık'ta, okul yolundaki Ece Sarıgül'ü öldüren ve arkadaşı Nerea M'yi yaralayan Eritreli saldırganın, suçunu itiraf ettiği bildirildi. Ulm Savcılığından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki katil zanlısının, cinayete ilişkin itirafta bulunduğu ve Ece Sarıgül ile arkadaşını tanımadığını söylediği belirtildi. Açıklamada, şüphelinin, hala bölgedeki cezaevinin kliniğinde gözaltında tutulduğu ifade edildi. İşlenen bu suç, Almanya'da sığınma konusunda siyasi tartışmaların alevlenmesine neden olmuştu. Ece Sarıgül'ün ailesi, işlenen suçun, provokasyon amacıyla istismar edilmemesi çağrısında bulunmuştu. Almanya'da 2016 yılından bu yana yaşayan Eritre uyruklu zanlı, Ece Sarıgül ve arkadaşına bıçaklı saldırıda bulunmuş, yaralanan Sarıgül, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Almanya Aralık Güncel Haberler

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