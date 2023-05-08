Almanya'da Bavyera Eyalet Meclisi Komisyonu, NSU örgütü üyesi Beate Zschaepe'yi dinleyecek

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün faaliyetlerini ve bağlantılarını araştıran Bavyera Eyalet Meclisinde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu'nun, örgütün elebaşlarından Beate Zschaepe'yi 22 Mayıs'ta dinleyeceği bildirildi.

Bavyera Eyalet Meclisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bavyera Eyalet Meclisi 2. NSU Araştırma Komisyonu'nun Zschaepe'yi 22 Mayıs'ta Chemnitz Cezaevi'nde kamuya açık olmayan bir oturumda tanık olarak dinleme karar aldığı belirtildi.

Ardından Komisyon üyelerinin çevrim içi basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Bavyera Eyalet Meclisinde Mayıs 2022'de NSU'nun faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak için ikinci kez araştırma komisyonu kurulmuştu. Meclisteki ilk araştırma komisyonu, 2012'de "Bavyera'da Aşırı Sağcı Terör-NSU" adıyla kurulmuş ve 2013'te çalışmalarını tamamlamıştı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.