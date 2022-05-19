Almanya'da Bavyera Eyalet Meclisi bir kez daha NSU terör örgütünü araştıracak - Haberler

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırı yapan ve banka soygunları gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak için Bavyera Eyalet Meclisinde ikinci kez bir araştırma komisyonu kuruldu.

Bavyera Eyalet Meclisinde gerçekleşen oturumda tüm partiler, NSU Araştırma Komisyonunun kurulmasından yana oy kullandı.

İlk oturumu gerçekleştirilen Komisyonun 1,5 yıl boyunca Bavyera emniyet birimlerinin, Anayasayı Koruma Teşkilatının, ilgili bakanlıkların ve siyasi karar vericilerin yaptığı olası hataları ve şimdiye kadar açıkta kalan konuları araştırması öngörülüyor.

Bavyera Eyalet Meclisinden yapılan açıklamada, Komisyonun ilk kararları aldığı ve savcılıktan konuya ilişkin dosyaları talep ettiği belirtildi.

Araştırma Komisyonunun başkanlığına getirilen Yeşiller Partisinden Toni Schuberl, Komisyonun kurulması yönünde oy kullanan partilere teşekkür ederek karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Komisyon Başkanı Yardımcısı Josef Schmid de mağdur ailelerinin NSU konusunun daha fazla aydınlatması gerektiği yönündeki çağrılarını duyduklarını belirterek "Bu konuda harekete geçmek ve tarihin tekerrür etmesini engellemek siyasetçilerin işidir." dedi.

Bavyera Eyalet Meclisinde 2012'de "Bavyera'da Aşırı Sağcı Terör-NSU" adıyla kurulan araştırma komisyonu çalışmasını 2013'te tamamlamıştı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Yargı süreci

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

NSU terör örgütünü ve karanlık bağlantılarını aydınlatmak için Federal Mecliste ve birçok eyalet meclisinde araştırma komisyonları kurulmuş, ancak var olan kuşkular burada yapılan araştırmalarla da giderilmemişti.