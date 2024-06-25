Almanya'da Ayrımcılık Şikayetleri Arttı

Almanya'da 2023'te ayrımcılığa uğradığını belirterek şikayette bulunanların sayısı, 2022'ye kıyasla yüzde 22 artarak 10 bin 772'ye çıktı.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2023 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Ataman, 2023'te ayrımcılığa ilişkin 10 bin 772 şikayette bulunulduğunu belirterek, "Bu rekor bir rakam. Daha önce hiç bu kadar çok kişi ayrımcılık konusunda bize başvurmadı. Bir önceki yıla göre bu yüzde 22 oranında bir artış." dedi.

Artan sayıların endişe verici bir eğilimi gösterdiğini vurgulayan Ataman, "Durum endişe verici. Her zamankinden daha fazla sayıda insan artan toplumsal kutuplaşma ve radikalleşmeyi doğrudan yaşamaktadır. Durum çok ciddi." diye konuştu.

Milyonlarca kişinin Almanya'daki geleceği konusunda endişeli olduğu uyarısında bulunan Ataman, bu insanların endişelerine ve ihtiyaçlarına odaklanılmasını istedi.

Ataman, çok sayıda ayrımcılık vakasının bildirilmediğine veya Eşit Muamele Yasası kapsamına girmediği için raporun tüm ayrımcılık şikayetlerini kapsamadığına işaret ederek, bu sayının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Birçok vaka Eşit Muamele Yasası kapsamına girmediği için insanlara yardım edemediklerini kaydeden Ataman, koalisyon sözleşmesinde vadedilen bu yasanın reforme edilmesi çağrısını yineledi.

Ataman, "Eşit Muamele Yasası'nda reform artık en önemli öncelik olmalıdır. Bu daha fazla sürüncemede bırakılmamalı. Federal hükümetin günlük nefret ve ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kimsenin ayrımcılık konusunda yalnız bırakılmamasını talep eden Ataman, siyasetçilerin insanları ayrımcılık konusunda koruması gerektiğini vurguladı.

Ataman, Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili sayıların da arttığını belirterek, "Bu konuda da endişe duyuyorum." dedi.

Ancak raporda vakaların "dini inanç" veya "ırkçılık" olarak sınıflandırıldığı için Müslüman karşıtı ırkçı vakalarla ilgili şikayetlerin tam olarak ne kadar yükseldiğini söyleyemeyeceğini belirten Ataman, "Ancak bunlar arttı. Bunu görebiliyoruz." diye konuştu.

"Etnik köken ve ırkçılık" şikayetleri 2019'a göre 3 kat arttı

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesinin raporuna göre, Daire'ye 2023'te ayrımcılığa uğradığını belirterek 10 bin 772 şikayette bulunuldu.

Bu sayı, 2019'da 4 bin 247, 2020'de 7 bin 932, 2021'de 7 bin 750, 2022'de 8 bin 827 olarak kayıtlara geçti.

"Etnik köken ve ırkçılık" konusundaki ayrımcılık şikayetleri ilk sırada yer alırken diğerleri engellilik, cinsiyet, yaş ve dini inanç olarak sıralandı.

Etnik köken ve ırkçılık şikayetleri 2019'a göre 3 kat artarken, bu alandaki şikayetler 2019'da 1076, 2020'de 2 bin 101, 2021'de 2 bin 80 ve 2022'de 2 bin 282, 2023'te de 3 bin 429 olarak kayda geçti.

Ayrımcılık şikayetlerinin 2 bin 646'sı iş piyasasında, 1525'i hizmet ve ürünlere erişimde, 1146'sı devlet dairelerinde, 840'ı kamusal alanda, 533'ü eğitimde, 444'ü polis ve yargıda, 325'i de konut edinmede yaşanan sıkıntılardan kaynaklandı.