Almanya'da ATM'lere yönelik saldırılar nedeniyle 42 kişi gözaltına alındı

Almanya'da polis, ATM'leri havaya uçurduğundan şüphelenilen çete üyelerinden 42 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı, ATM'lere yönelik saldırılar nedeniyle polisin yedi eyalette yaklaşık 5 bin 300 araç ve 8 bin kişiyi kapsayan aramalar yaptığını açıkladı.

Arama sonucu 42 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken bu kişilerin ne ile suçlandıkları açıklanmadı.

Bakanlık, amacın bölgesel ve sınır ötesinde faaliyet gösteren suçlular üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Para çekme makinelerini havaya uçuranlar, olaya karışmayan insanların hayatını riske atıyor." şeklinde konuştu.

Faeser, daha fazla olayın yaşanmasının yalnızca etkili ve geniş kapsamlı tedbirlerle engellenebileceğini sözlerine ekledi.

Hırsızların ATM'leri havaya uçurduğu ve ardından nakit para çaldığı olaylar son yıllarda Almanya'da giderek yaygınlaştı.

İçişleri Bakanlığı bir önceki yıla kıyasla geçen yıl yüzde 27 artışla 496 vaka görüldüğünü açıklamıştı.