Almanya'da Askerlik Hizmetine Reform: Sayı Arttırılıyor

Güncelleme:
Almanya koalisyon hükümeti, asker sayısını artırmak için askerlik hizmetinde reform yapılmasına karar verdi. 18 yaşına gelenler için zorunlu muayene ve form uygulaması başlatılacak. Yeni düzenleme 2026'da yürürlüğe girebilir.

Almanya'da koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) orduda askerlerin sayısının artırılması için askerlik hizmetine ilişkin reform yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, CDU/CSU ve SPD'nin uzlaştığı anlaşmaya göre 18 yaşına gelenlere Alman ordusunda hizmet yapmak için motivasyon ve uygunluklarını belirlemek amacıyla bir form gönderilecek.

Erkekler için bu formun doldurulması zorunlu olacak. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirilecek. Almanya Savunma Bakanlığı askerlik muayenelerinin 1 Temmuz 2027'den sonra yapılmasını planlıyor.

Formun doldurulması ve yapılacak askerlik muayenesiyle, olası bir savunma durumunda Alman ordusu için potansiyel asker adaylarından oluşan bir havuzun oluşturulması amaçlanıyor. Almanya Silahlı Kuvvetlerinden yıllık 300 bin kişinin askerliğe uygunluk kontrolünden geçebildiği muayene organizasyonu kurması istendi.

Gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılmaması durumunda, açığı kapatmak için zorunlu askerlik hizmeti uygulamaya konulabilecek.

Partilerin anlaşmasına göre, silahlı kuvvetlerin personel ihtiyacını kapatmak için zorunlu askerlik hizmetinin getirilmesine Federal Meclis (Bundestag) karar verecek.

Bir yaş grubunda askerlik yükümlülerinin sayısı ihtiyacı aşması durumunda ise askerlik hizmeti için "son çare olarak rasgele seçme yöntemi" uygulanacak.

Anlaşmada askerlik hizmetini cazip hale getirecek tedbirlerin de alınması hedefleniyor.

Askerlik hizmeti reformu kapsamında hazırlanacak yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Yasa tasarısının aralıkta Meclis gündemine gelmesi planlanırken, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius yeni askerlik hizmeti yasasının 2026'nın başında yürürlüğe girmesini istiyor.

Rusya tehdidi ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, Alman ordusunun mevcut asker sayısının yaklaşık 80 bin artırılarak 260 bine çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca 200 bin yedek askerin bulundurulması planlanıyor.

Askerliğin 2011'de askıya alındığı Almanya'da, 181 bin asker bulunuyor. Alman hükümetinin asker sayısını 203 bine çıkarma hedefleri başarısız olmuştu. Ülkede yaşlanan nüfus ve nitelikli iş gücü eksikliğinden dolayı askerlik yapacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
