Alman ordusunda cinsel saldırı, aşırı sağcı eylem ve uyuşturucu soruşturması yürütüldüğü öğrenildi

Almanya'nın Zweibrücken kentindeki Niederauerbach kışlasında görev yapan hava indirme birliğinde cinsel saldırı, aşırı sağcı ve antisemitik eylemler ile ağır disiplin ihlallerini kapsayan geniş çaplı bir soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan haberde, yapısal sorunlarıyla bilinen kışlada aşırı alkol tüketimi, kusana kadar içki içilen partiler ve kokain kullanımının da belgelenmiş durumda olduğu ifade edildi.

Alayda birçok asker, kadınlara cinsel saldırı ve tacizle suçlanırken, en az 30 askerin aşırı sağcı ve antisemitik olaylara karıştığı belirtiliyor.

Toplamda 200'ü aşkın ceza ve disiplin soruşturması yürütülürken, 63 sanık soruşturmaların merkezinde yer alıyor.

Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 20 asker ordudan ihraç edildi, çok sayıda subay ve astsubay ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bu gelişmelerin ardından, 8 Ekim'de alayın komutanı Albay Oliver Henkel görevden alındı.

Haberde, 6 bini aşkın sayfadan oluşan soruşturma dosyalarının bir bölümünün gazete tarafından incelendiği ve komuta kademesinde "değerler yapısının" ciddi biçimde aşındığının görüldüğü ifade edildi.

Soruşturma dosyalarına göre, kışlada Nazi dönemine ait sembol ve sloganların kullanımı da yaygındı.

Bazı askerlerin Hitler selamını kullandığı, telsiz konuşmalarında harfleri kodlayarak yanlış anlaşılmayı engellemek için kullanılan bir yöntem olan NATO alfabesindeki "Sierra-Hotel" ifadesinin ise "Sieg Heil" (Hitler selamı ile kullanılan "zafer yaşa" ifadesi) anlamında bağırıldığı da tanık ifadelerine yansıdı.

Kadın askerlerin şikayetleri dosyalarda geniş yer buldu. Tecavüz ve cinsel saldırı hakkında şaka yapan üst rütbeli askerlerin bulunduğu, eğitimler sırasında son derece aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı.

İhbarcı askerlerin ise ağır baskıya maruz kaldığı, şikayette bulunan askerlerin hain şeklinde damgalandığı, WhatsApp gruplarından çıkarıldığı ve kışladaki fotoğraflarda yüzlerinin karartıldığı aktarıldı.

2024 yılından bu yana ihbarda bulunan çok sayıda kadın askerin ordudan ayrıldığı öğrenildi.

Zweibrücken'de geçen yıl yaşanan başka bir olayda da bazı askerlerin bezelye çorbası dağıtması beklenirken, bunun yerine Noel Baba kostümü giyen üç paraşütçü MG4 makineli tüfek ve mermi dolu tabancalarla Noel pazarında dolaştı. Korkuya kapılan vatandaşların ihbarı üzerine polis müdahale etti.