Almanya'da Aşırı Sıcak Hava Uyarısı: 39 Dereceyi Bulacak

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Alman Meteoroloji Servisi, bazı bölgelerde çarşamba günü hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşacağını ve yer yer 40 dereceyi aşabileceğini bildirdi. Güney ve batı kesimlerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı açıklandı.

Almanya'da çarşamba günü bazı bölgelerde hava sıcaklığının 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Alman Meteoroloji Servisinden (DWD) yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sıcaklıkların 39 dereceye yükselmesinin, yer yer 40 dereceyi aşmasının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sıcaklıkların gece saatlerinde de 20 derecenin üzerinde olmasının beklendiği belirtildi.

Bugünden itibaren özellikle güney ve batı kesimlerde aşırı sıcak havanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, tedbirli olunması istendi.

Meteorolog Tobias Reinartz, "Çarşamba günü sıcaklıklar daha da yükselecek, genel olarak sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak hatta yerel olarak 39 derece bile olabilir." ifadesini kullandı.

Reinatz, güney ve güneybatıdaki dağlık kesimlerde gök gürültülü fırtına olasılığının bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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