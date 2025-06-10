Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yüzde 47,4 arttı

Almanya'da, 2024 Anayasa Koruma Teşkilatının (BfV) raporuna göre ülkedeki aşırı sağcıların işlediği suçların 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 47,4 arttığı bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen, başkent Berlin'de 2024 BfV raporunu açıkladı.

Rapora göre Almanya'da potansiyel aşırı sağcı sayısı bir önceki yıla göre 9 bin 650 artarak 2024'te 50 bin 250'ye yükseldi.

Bunlardan 25 bininin partilerde organize olduğu aktarılan raporda Federal Mecliste yer alan Almanya için Alternatif Partisindeki (AfD) potansiyel aşırı sağcı sayısının 20 bin olduğu kaydedildi.

Şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısının bir önceki yıla göre 800 artığı ifade edilen raporda, ülkede şiddet yanlısı aşırı sağcıların sayısının 15 bin 300'e yükseldiği belirtildi.

Raporda, aşırı sağcıların işlediği suçların 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 47,4 arttığına işaret edilerek geçen yıl 37 bin 835 suçun aşırı sağcılar tarafından işlendiğinin kayda geçtiği aktarıldı ve 2023'te bu sayı 25 bin 660 olarak kaydedilmişti.

Raporda, aşırı sağcı şiddet suçlarının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artışla 1281'e yükseldiği kaydedildi.

Aşırı sağcılar tarafından işlenen yabancı düşmanlığına yönelik şiddet suçunun ise yüzde 5,4 artarak 983 olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Aşırı solcuların sayısının 2024'te, 2023'e göre 1000 kişi artarak 38 bine yükseldiği aktarılan raporda, bunlardan da 11 bin 200'ünün şiddet yanlısı olduğu aktarıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, yaptığı açıklamada potansiyel aşırı sağcıların sayısının 2024'de bir önceki yıla göre yaklaşık 5'te 1 oranında arttığını ve 50 binin üzerinde çıktığını belirterek "Bu, korkutucu bir rakam." ifadesini kullandı.

Ülkede aşırı sağcıların son 10 yılda iki kattan fazla arttığına işaret eden Dobrindt, şiddet yanlılarının artmasının da şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Dobrindt, "Ancak bunun bu hızda artmış olması dramatik bir bulgudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede gerçekleşen siber saldırılar, casusluk, sabotaj ve dezenformasyon eylemlerine de değinen Dobrindt BfV'nin, yabancı istihbarat servislerinin siyasi, ekonomi ve bilim alanlarında nasıl faaliyet gösterdiğini ortaya çıkarmak için tüm imkan ve yetkilerini kullandığını aktardı.???????

Almanya'daki anayasal düzenin neredeyse her gün saldırılara maruz kaldığını ve güvenlik makamlarının bu saldırılara karşılık verebilmesinin önemli olduğunu belirten Dobrindt, artan tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını kaydetti.