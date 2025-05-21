Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütüne Operasyon: 5 Genç Gözaltında

Almanya'da Aşırı Sağcı Terör Örgütüne Operasyon: 5 Genç Gözaltında
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Almanya'da, 'Son Savunma Dalgası' adlı aşırı sağcı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 14-18 yaşlarında olan 5 genç gözaltına alındı. Şüpheliler, göçmenlere ve siyasilere yönelik şiddet eylemleri ile terör örgütüne katılmakla suçlanıyor.

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütüne yönelik operasyonda Alman uyruklu 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 farklı eyaletteki 13 farklı meskene yapılan baskınlarda Benjamin H, Ben-Maxim H, Jerome M, Lenny M. ve Jason R'nin gözaltına alındıkları belirtildi.

Gözaltına alınanların yaşlarının 14 ila 18 arasında değiştiği ve haklarında terör örgütüne üye olmak, örgüte yardım ve yataklıkta bulunma, cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlamalarının bulunduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan aşırı sağcı Almanların geçen yıl kurulan "Son Savunma Dalgası" adlı terör örgütüne üye oldukları ve kendilerini "Alman ulusunu" savunmak için son çare olarak gördükleri kaydedildi.

Söz konusu kişilerin başta göçmenlere ve siyasilere karşı şiddet eylemleri organize ettikleri, mülteci yurtlarına saldırılar gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig, baskınlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Federal Başsavcılık, bugün şüpheli bir aşırı sağcı terör hücresini çökertmiştir. 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. İddialar ciddi. Şüpheli terör grubunun üyelerinin mültecilere ve siyasi muhaliflere yönelik kundaklama ve patlayıcı saldırıları planladıkları ve planlarını çeşitli vesilelerle gerçekleştirmeye çalıştıkları belirtiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Esas şok edici olan gözaltına alınanların tamamının, terörist örgüt kurulduğunda reşit olmadıklarıdır. Bu endişe verici bir işarettir ve aşırı sağcı terörizmin yaş tanımadığını göstermektedir." ifadesini kullanan Hubig, özellikle gençlerin radikalleşmesine karşı koyacak bir politikaya ihtiyacın bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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