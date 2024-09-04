Almanya'da Aşırı Sağcı Partinin Oy Artışı Türkleri Endişelendiriyor

Almanya'nın iki eyaletinde 1 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin rekor düzeyde oy alması, Türkler başta olmak üzere ülkede yaşayan yabancı kökenliler arasında endişeye yol açtı.

Köln'de yaşayan Türkler, aşırı sağcı partilerin oy oranlarının son yıllarda artmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, gerek sosyal, gerekse sosyal hayatta yabancı kökenlilere yönelik yaşanan dışlamanın artacağı endişesi yaşadıklarını ifade etti.

Köln'de yaşayan Hayrettin Kurt, AA muhabirine, "Aşırı sağcı bir partinin Almanya'da yüzde 30 ve üzerinde oy alması tabi ki endişe veriyor. İkinci dünya savaşını hatırladığımızda, Almanya gibi bir ülkenin böyle bir tarihi olmasına rağmen sağcı bir partinin böyle bir oranda oy olması korku verici." dedi.

Kurt, federal düzeyde iktidara gelmeleri durumunda yabancı kökenlileri zor günlerin beklediğini belirterek, "İlerde yabancıları büyük oranda geri göndermeye çalışırlar. İlticacıları geri göndermeye çalışırlar. Yabancı düşmanlığı illaki yükselir. Dışlamalar yükselir. Yabancılar için günlük hayat zorlaşır." diye konuştu.

"Oy oranlarındaki bu yükseliş bizi endişelendiriyor"

Köln'de büfe işleten Ali Nesanır ise aşırı sağcıların oy oranlarındaki yükselişin endişe verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oy oranlarındaki bu yükseliş şiddetli şekilde bizi endişelendiriyor. Korkum, bu hızla giderse AfD'nin parlamentoya girip çoğunluğu ele alması. Bu vesileyle biz yabancılar için çok kötü bir durum. Örneğin bizi ikinci plana atarlar, mesleki yerlerde özellikle önceliği Almanlara verirler. Polonya, Çekoslovakya gibi ülkelerden gelenleri de ikinci plana alırlar. Biz Türkleri çok arka plana iterler ve bir kısmını da tahminim sınır dışı etme durumları olabilir. Bu sürecin buraya gideceğine, şu anki gidişata bakılırsa hiç şüphem yok."

Almanya'da doğan ve Alman vatandaşlığı bulunan Ali Haydar Güneş de "Aşırı sağcı siyasetçilerin söylemleri kesinlikle yanlış, yanlış bir politika izliyorlar. Tüm yabancıları aynı kefeye koymamaları lazım. Gidişat çok kötü, ufak eyaletleri kazanıp büyük şehirlere doğru geliyorlar. 10 sene içinde Almanya'nın başına geçerler diye düşünüyorum. Gidişat pek iyi değil yani." ifadelerini kullandı.

"İlerde iktidara gelirlerse çok büyük problemler yaşayacağımız kanısındayım"

Köln'de yaşayan Nurettin Demir ise "Sağcı partilerin oy oranlarının artışını pek iyi bulmuyorum. İlerde iktidara gelirlerse çok büyük problemler yaşayacağımız kanısındayım. Halk rahatsız olur, onu yapmayın, şunu yapmayın gibi nedenlerle problem yaşayacağız A'dan Z'ye kadar. Sadece ben değil buradaki tüm yabancılar, başta Türkler olmak üzere çok endişeliyiz. Çok iyi şeyler beklemiyor bizi." dedi.

Köln'de taksicilik yapan Yavuz Yılmaz da "Sağ partilerin iktidara gelmesi bizim için çok kötü olacak. Çünkü onlar bir numaralı yabancı düşmanı bildiğim kadarıyla, bize zararları olur, onlara karşıyız." şeklinde konuştu.

İlk kez aşırı sağcı parti bir eyalette ilk sırada yer aldı

Almanya'da, Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde 1 Eylül'de düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oy oranı rekor düzeyde yükseldi.

Thüringen'deki eyalet meclisi seçimlerinde oy oranını 2019'da yapılan seçimlere göre 9,4 puan artıran AfD, yüzde 32,8 ile açık ara birinci oldu. Böylelikle Almanya'da 1945'ten sonra ilk kez aşırı sağcı parti bir eyalette ilk sırada yer aldı ve tarihi başarı elde etti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,6 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde de oylarını 3,1 puan artıran AfD, yüzde 30,6 oy oranıyla ikinci parti oldu.

Seçimde, yüzde 31,9 ile birinci çıkan parti CDU oldu.

İki eyalette de federal hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise seçimlerde hezimete uğradı.