Almanya'da aşırı sağcı örgütlere yönelik operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 11 eyalette yapılan aramalarda 4 kişi yakalandı.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, ülkenin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatının bulgularına dayanarak ABD menşeli Atomwaffen Division Deutschland (AWDD) ve Sonderkommando 1418 terör örgütleri hakkında Eylül 2019'dan bu yana soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmalar kapsamında çeşitli aşırı sağcı terör örgütleri üyeleri arasında bağlantıların olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda ülkede aşırı sağcı gruplara karşı 11 eyalette toplam 50 kişiye yönelik operasyonda 61 ev ve iş yerinin arandığı aktarılarak, Alman vatandaşı Leon R, Maximilian A, Eric K. ve Bastian A'nın aşırı sağcı suç örgütü "Knockout 51" üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Leon R'nin lideri olduğu Knockout 51 örgütünün üyelerinin ayrıca "adam yaralama, kamu düzenini bozma ve güvenlik güçlerine saldırıyla" suçlandığı bildirildi.

Ayrıca operasyon sırasında Knockout 51 örgütünü destekledikleri gerekçesiyle 14 kişinin evlerinin de arandığı ifade edildi.

Leon R'nin tespit edilen bağlantılardan, 2020'de faaliyetleri yasaklanan aşırı sağcı örgüt Combat 18'i tekrar faaliyete geçirdiğinden şüphelenildiği ve bu konuda da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında Combat 18'in elebaşı, üyesi veya destekçisi olduğundan şüphelenilen 21 kişinin ev ve iş yerlerinde aramaların yapıldığı kaydedildi.

Leon R'nin ayrıca Almanya'da ilk kez 2018'de internet üzerinden örgütlenen AWDD üyesi olmakla da suçlandığı bildirildi.

Bu arada siyasetçilere, devlet kurumlarına ve halka saldırılarla kaos çıkararak muhtemel bir "ırk savaşında" beyaz nüfusun galip gelmesini hedefleyen AWDD'ye üye olan veya destekleyen 10 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Sonderkommando 1418 örgütünün, 2019-2020'de internette sohbet grubu üzerinden faaliyetler yürüttüğü ve terör saldırıları yaparak demokratik düzeni yıkmayı planladığı belirtildi.

Federal Savcılığın, Sonderkommando 1418 terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişinin evlerinin ve iş yerlerinin arandığı kaydedildi.

Soruşturmanın ve aramaların devam ettiği, gözaltına alınanların bugün ve yarın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

Öte yandan Spiegel dergisinin haberine göre, operasyona Askeri İstihbarat Servisinin (MAD) de katıldığı ve evi aranan bir şüphelinin muvazzaf asker olduğu iddia edildi.