Almanya'da aşırı sağcı öğrencinin evinde silah ve bombalar bulundu

Almanya'nın Essen kentinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin evine düzenlenen baskında, yabancı karşıtı manifestonun yanı sıra el yapımı bombalar, silah ve yay bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir okula sadece 800 metre uzaklıktaki dairede sabaha karşı yapılan baskınla ele geçirilen ve aşırı sağcı olduğu düşünülen öğrencinin yakalanması nedeniyle bölgedeki iki okul, patlayıcı yerleştirilmiş olabileceği gerekçesiyle kapatıldı.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakan Yardımcısı Joachim Stamp, Twitter'da yaptığı açıklamada, muhtemel bir Neonazi terör saldırısı şüphelisinin yakalandığını belirterek, Essen polisine teşekkür etti.

Yerel basındaki haberlerde, olayın, şüphelinin sınıf arkadaşının polisi aramasıyla ortaya çıktığı aktarıldı.

Polisi arayan 16 yaşındaki gencin sınıf arkadaşının lisede eğitim gören öğrencilere "kan banyosu" yaptıracağını söylemesinin ardından polisin harekete geçtiği belirtildi.

Evinde çivili bomba, borulu bomba, yay ve el yapımı silah bulunan şüphelinin sorgulandığı, iki okulun ise bomba yerleştirilmiş olabileceği gerekçesiyle uzman ekiplerce arandığı bildirildi.

Şüphelinin evinde yabancı düşmanı fikirlerin yer aldığı manifesto da bulunduğu ifade edildi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı bir terörist tarafından iki kafeye düzenlenen saldırıda aralarında Türklerin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Evine dönüp annesini öldürdükten sonra intihar ettiği bildirilen Tobias Rathjen'in daha önce yabancı düşmanı bir manifesto yayımladığı ortaya çıkmıştı.