Almanya'da Aşırı Sağcı Gruba Dava Açıldı

Almanya'da aşırı sağcı "Sakson Ayrılıkçıları (SS)" adlı militan gruba üye oldukları şüphesiyle halihazırda tutuklu olan 8 kişi aleyhine terörizm şüphesiyle dava açıldığı bildirildi.

Federal Savcılıktan, Sakson Ayrılıkçıları üyesi olduğu öne sürülen ve "vatana ihanete teşebbüs" hazırlığı yapmakla suçlanan 8 kişi hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kasım 2024'den bu yana tutuklu olan 8 kişi hakkında terörizm şüphesiyle iddianame hazırlanarak dava açıldığı ifade edildi.

Bu kişilerin, Doğu Almanya'daki bölgeleri kontrolleri altına almak için sözde "X Günü"ne hazırlanmak amacıyla paramiliter eğitim ve atış tatbikatı yaptıkları da iddialar arasında yer alıyor.

Grubun genel olarak nasyonal sosyalizmden ilham alan, ırkçı ve Yahudi karşıtı bir dünya görüşünü benimsediği belirtiliyor.

Federal Savcılığa göre, 2020 yılında kurulan militan grubun son zamanlarda yaklaşık 20 üyesi bulunuyor.