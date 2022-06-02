Almanya'da aşırı sağcı bir örgüte üyelik suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da aşırı sağcı bir örgüte üyelik suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı

AA - Erbil Başay - Güncel
 - Güncelleme:
Almanya'da aşırı sağcı bir örgüte üyelik suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Almanya'da aşırı sağcı bir suç örgütüne üye olma suçlamasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da aşırı sağcı bir suç örgütüne üye olma suçlamasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, aşırı sağcı bir örgüt kurmak ve buna üye olmak suçlamasıyla Enrico B'nin bugün, Leipzig'de ve Matthias B'nin de dün Röderaue kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Enrico B'nin, Matthias B. ile Ağustos 2018'den beri suç örgütünde faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, örgütün amacının "Der Schelm" isimli yayınevinin çatısı altında özellikle kitapları satarak Nasyonalsosyalist ve Yahudi düşmanı bir ideolojinin yayılmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu şekilde halkı kışkırtma suçunun işlenmesinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Örgütte önemli bir görevi bulunan Matthias B'nin internetten aldığı siparişleri işleme aldığı ve diğer grup üyelerine kitapların gönderilmesi talimatı verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Enrico B'nin ise kitapların depolanmasından ve gönderilmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Matthias B'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı, Enrico B'nin de yarın tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

Açıklamada, polisin Brandenburg ve Saksonya eyaletinde dün 4 kişinin evinde arama yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Alman hükümeti, martta aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele için eylem planı açıklayarak, aşırı sağ tehdidine karşı önlemler alınacağı sözü vermişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede demokrasi için en büyük tehdidin aşırı sağ olduğunu belirterek, "Aşırı sağ ile önlem alarak ve sertlikle, bir bütün olarak ve erken bir aşamada mücadele etmek istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AA / Erbil Başay - Güncel

Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title