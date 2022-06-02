Almanya'da aşırı sağcı bir örgüte üyelik suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

Almanya'da aşırı sağcı bir suç örgütüne üye olma suçlamasıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, aşırı sağcı bir örgüt kurmak ve buna üye olmak suçlamasıyla Enrico B'nin bugün, Leipzig'de ve Matthias B'nin de dün Röderaue kentinde gözaltına alındığı belirtildi.

Enrico B'nin, Matthias B. ile Ağustos 2018'den beri suç örgütünde faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, örgütün amacının "Der Schelm" isimli yayınevinin çatısı altında özellikle kitapları satarak Nasyonalsosyalist ve Yahudi düşmanı bir ideolojinin yayılmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu şekilde halkı kışkırtma suçunun işlenmesinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Örgütte önemli bir görevi bulunan Matthias B'nin internetten aldığı siparişleri işleme aldığı ve diğer grup üyelerine kitapların gönderilmesi talimatı verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Enrico B'nin ise kitapların depolanmasından ve gönderilmesinden sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Matthias B'nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı, Enrico B'nin de yarın tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

Açıklamada, polisin Brandenburg ve Saksonya eyaletinde dün 4 kişinin evinde arama yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Alman hükümeti, martta aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele için eylem planı açıklayarak, aşırı sağ tehdidine karşı önlemler alınacağı sözü vermişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede demokrasi için en büyük tehdidin aşırı sağ olduğunu belirterek, "Aşırı sağ ile önlem alarak ve sertlikle, bir bütün olarak ve erken bir aşamada mücadele etmek istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.