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Almanya'da Aşırı Sağcı AfD'nin İstihbarat Komitesine Temsilci Seçimine Tepkiler

Almanya'da Aşırı Sağcı AfD'nin İstihbarat Komitesine Temsilci Seçimine Tepkiler
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Almanya'da CDU ve SPD'li siyasetçiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden temsilci seçilmesine karşı çıkarak, bunun güvenlik tehditleri doğurabileceğini belirttiler. PKGr'nin başkan yardımcısı Kiesewetter, AfD'nin antidemokratik özelliğine dikkat çekerken, SPD'li Stegner de bu durumun demokrasiyle çeliştiğini savundu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçiler, istihbarat teşkilatlarından sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesine (PKGr) aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden temsilci seçilmesine karşı çıktı.

PKGr'nin başkan yardımcısı olan CDU'lu siyasetçi Roderich Kiesewetter, kamu yayıncısı Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada, "AfD, ortaklarımızla istihbarat işbirliğimiz açısından da bir güvenlik tehdididir." dedi.

AfD'nin Kremlin'in bir uzantısı gibi hareket ettiğini, antidemokratik ve yer yer aşırı sağcı olduğunu belirten Kiesewetter, bu komitede AfD temsilcisinin bulunmasının "dış ve güvenlik politikasına vereceği zararın çok büyük olacağını" belirtti.

Kiesewetter, bilgi sızdırma, casusluk ve hatta yabancı devletlerin etkisinden dolayı AfD'li milletvekillerinin PKGr'ye seçilmemesi gerektiğini savundu.

SPD'li Bundestag milletvekili Ralf Stegner, AfD'li temsilcilerin PKGr'ye üye olmasının "kesinlikle imkansız" olduğunu vurguladı.

Stegner, "SPD burada AfD'nin herhangi bir adaylığına hayır oyu verecek ve ben CDU/CSU ile Yeşiller'in AfD'yi uzak tutacağına güveniyorum. Demokrasi düşmanlarının bu komitede yer alması başlı başına bir çelişki olurdu." diye konuştu.

Yeşiller Partisinden olan PKGr Başkanı Konstantin von Notz ise komiteye partinin büyük bir bölümü aşırı sağcı olan AfD'den temsilci seçilmesine kuşkuyla yaklaştığını dile getirdi.

Ülkede 23 Şubat 2025'te yapılan son seçimlerde AfD, Federal Mecliste temsil edilen en büyük ikinci parti konumuna yükselmişti.

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Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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