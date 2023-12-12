Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin gençlik teşkilatı izlenecek

Almanya'da aşırı sağcı, İslam düşmanı, popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyalet gençlik teşkilatının faaliyetlerinin, ülkenin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izleneceği duyuruldu.

Almanya'da aşırı sağcı, İslam düşmanı, popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Kuzey- Ren Vestfalya (KRV) eyalet gençlik teşkilatının faaliyetlerinin, ülkenin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izleneceği duyuruldu.

Anayasayı Koruma Teşkilatından yapılan açıklamada, eyaletteki AfD gençlik teşkilatının "şüpheli vaka" olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, eyalet gençlik teşkilatı ve onlara bağlı bölgesel örgütlerin özgürlükçü demokratik temel düzene karşı faaliyetler yürüttüğüne ilişkin şüphe uyandıran emarelerin bulunduğu ifade edildi.

KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul de AfD'nin KRV gençlik teşkilatının demokratik kuralla göre davranmadığını ve aşırı sağcı kuralları tercih ettiğine ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğunu belirterek, AfD eyalet gençlik teşkilatının BfV tarafından takip edileceğini duyurdu.???????

BfV böylelikle istihbarat araçlarını kullanarak AfD'nin KRV gençlik teşkilatını izleyebilecek ve parti içindeki muhbirlerden bilgiler alabilecek.