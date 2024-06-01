Almanya'da aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Deutz semtinde "Demokratik bir Avrupa" temasıyla düzenlenen gösteriye, yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklediği gösteriyle özellikle gençlerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının artırılması ve son dönemlerde yükselen aşırı sağcı akımlara gözdağı verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Burada yapılan konuşmalarda, aşırı sağcı ve popülist sağ partilerin yükselişinin, Avrupa'daki temel siyasi ve sosyal haklar ile insan haklarına ciddi tehdit oluşturduğu anlatılarak, demokratik partilere oy verenlerin yüksek katılımının, güçlü ve demokratik bir Avrupa'nın anahtarı olduğu vurgulandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri öncesi ve sonrasında, yerel müzik grupları da konser verdi.