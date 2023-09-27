Almanya'da "Artgemeinschaft" adlı Neonazi derneğinin faaliyetleri yasaklandı

Almanya'da "Artgemeinschaft" adlı Neonazi derneğinin faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Artgemeinschaft" derneği ve buna bağlı olan tüm oluşumların faaliyetleri yasaklandı.

Yaklaşık 150 üyesi olan Neonazi, ırkçı, yabancı düşmanı ve demokrasi karşıtı bir dernek olduğu vurgulanan Artgemeinschaft'ın, ülkedeki anayasal düzene karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, derneğin faaliyetlerinin yasaklanması kararının ardından polisin bugün 12 eyalette 39 üyenin kaldığı mekanlarda ve dernekevinde arama yaptığı aktarıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, son derece ırkçı, Yahudi düşmanı ve tarikat benzeri bir derneğin faaliyetlerini yasakladıklarını belirterek, bunun aşırı sağcılara ve hala Nasyonal Sosyalizm ideolojisini yayan "zihin kundakçılarına" karşı ağır bir darbe olduğunu ifade etti.

Bu aşırı sağcı grubun, çocukları ve gençleri iğrenç bir şekilde görüşlerini aşılama yoluyla anayasa düşmanları yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Faeser, aşırı sağın çeşitli akımlarını birbiriyle bağlayan derneğin, özgür demokratik düzen için tehdit oluşturduğunu kaydetti.