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Almanya'da Aralık Ayı Enflasyonu Beklentileri Aşarak Yüzde 2,6 Oldu

Almanya'da Aralık Ayı Enflasyonu Beklentileri Aşarak Yüzde 2,6 Oldu
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Almanya'da Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,6 olarak açıklandı. Federal İstatistik Dairesi, gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışlarının enflasyonu yukarı çektiğini belirtti. 2024 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 2,2 olarak paylaşıldı.

Almanya'da Aralık ayı enflasyonu tahminleri aşarak yüzde 2,6 oldu. 2024 yılı enflasyonu ise yüzde 2,2 olarak açıklandı.Almanya'da özellikle gıda ve hizmet sektöründeki fiyat artışları, Aralık ayı enflasyonunu beklenenden yukarı çekti. Federal İstatistik Dairesi'nin yüzde 2,6 olarak açıkladığı Aralık ayı enflasyonu, son bir yılın aylık bazda en yüksek enflasyon oranı oldu. Daire, 2024 enflasyonunu da yüzde 2,2 olarak kamuoyu ile paylaştı.

Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,2 olduğu Almanya'da ekonomistler, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2,4 olacağını öngörmüştü.

Almanya'nın en büyük bankalarından Commerzbank'ın baş ekonomisti Jörg Krämer, İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakam hakkında, "Geçen yıl enflasyon cephesinden gelen tatsız bir haberle sona erdi" ifadelerini kullandı. Ocak ayında karbondioksit vergisi ve sigorta hizmetlerindeki fiyat artışı sebebiyle enflasyonun yine yüksek çıkacağı öngörüsünde bulunan Krämer, "Enflasyon sorunu henüz çözülebilmiş değil" dedi.

Almanya'da enflasyon genel itibarıyla dizginlendi

Aralık ayı enflasyon oranının beklenenden yüksek çıkmış olmasına rağmen enflasyonun geçen yıllara oranla belli bir seviyede kontrol altına alındığı görülüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan enerji tedariği krizi ve enerji fiyatlarının astronomik biçimde artmasının da büyük etkisi ile 2022'nin yıllık enflasyonu, tarihi bir değer olan yüzde 6,9'a tırmanmıştı. 2023 enflasyon oranı ise yüzde 5,9 olmuştu. Uzmanlar, 2025 yıl sonu enflasyonunun da yüzde 2'den biraz daha fazla olacağını öngörüyor.

Avrupa Merkez Bankası ne yapacak?

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde olan Avrupa Merkez Bankası (AMB), enflasyon baskısının azalmaya başlaması ile mevduat faiz oranını geçen yıl dört kez düşürerek, şu anki yüzde 3 seviyesine indirmişti. Ekonomistler, enflayon risklerinin 2025'te de azalacağını ve AMB'nin faizi kademeli olarak yüzde 2'ye kadar düşüreceğini öngörüyor.

Reuters / ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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