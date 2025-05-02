Almanya'da Araç Kalabalığa Daldı, Çok Sayıda Yaralı

Almanya'da Araç Kalabalığa Daldı, Çok Sayıda Yaralı
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Stuttgart'ta bir sürücünün kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Sürücü olay yerinde gözaltına alındı ve şehirde trafik kısıtlamaları uygulandı.

- Almanya'da araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

STUTTGART - Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Almanya'da yine araçlı bir saldırı gerçekleştirildi. Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı. Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu. Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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