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Almanya'da AP Seçimlerini CDU-CSU Kazandı

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Almanya'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) birinci oldu. CDU yüzde 23,7, AfD yüzde 15,9 oy aldı. Yeşiller büyük hezimet yaşadı.

Almanya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini oylarını artıran muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) kazandı.

Almanya Federal Seçim Kurulu, AP seçimlerine ilişkin geçici sonuçları açıkladı.

Buna göre Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) önde bitirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,7, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,3 ile toplamda yüzde 30 oya ulaşarak seçimi birinci tamamladı.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise geçen döneme göre oylarını 4,9 puan artırdı ve yüzde 15,9'la ikinci oldu.

CDU yüzde 23,7, AfD yüzde 15,9, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13,9, Yeşiller 11,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,3, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) yüzde 6,2, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,2 oy aldı.

İktidar, seçimlerin kaybedeni oldu

Almanya'da koalisyon hükümetinde bulunan Yeşiller, geçen seçime göre 8,6 puan kaybıyla büyük hezimet yaşadı.

İktidarın diğer ortağı SPD 1,9, Hür Demokrat Parti (FDP) de 0,2 puan oy kaybetti.

Buna karşın kardeş partiler olan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) toplam oy oranı 30'u buldu.

Geçici sonuçlara göre Almanya'da AP'ye gidecek 96 milletvekilinin partilere göre dağılımı şöyle oldu: "CDU 23, CSU 6, AfD 15, SPD 14, Yeşiller 12, BSW 6, FDP 5, Sol Parti 3, Özgür Seçmenler 3, Volt 3 ve diğer partiler 6."

Katılım, geçen seçimlere göre 3,4 puan artarak yüzde 64,8 olarak gerçekleşti.

Almanya'da AP seçimlerinde 35 siyasi parti ve oluşumdan 1413 aday yarıştı.

Aşırı sağcı parti 4 eyalette birinci konuma yükseldi

Aşırı sağcı AfD'nin bu kadar yüksek oy alması, ülkedeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ülkede muhalefet partilerinden, Başbakan Olaf Scholz'un güven oylaması yapması gerektiği yönünde açıklamalar geldi.

AfD Thüringen, Brandenburg, Saksonya, Sachsen-Anhalt eyaletlerinde birinci parti konumuna yükseldi.

Türklerin kurduğu partiler milletvekili çıkaramadı

Almanya'da yaşayan Türklerin öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch - DAVA) adlı siyasi oluşum 148 bin 724, "Yenilik ve Adalet için İttifak Partisi" (BIG) ise 31 bin 141 oy aldı.

Bu sonuçlara göre DAVA ve BIG partileri, AP milletvekili çıkaramadı.

Kaynak: AA / Güncel

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