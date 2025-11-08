Haberler

Almanya'da Aktivistler İsrail'e Silah İhracatını Protesto Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamburg'da bir grup aktivist, Gazze'deki sivillerin durumuna dikkat çekmek amacıyla kendilerini raylara zincirleyerek İsrail'e yapılan silah ihracatını protesto etti. Eylemde, aktivistler, sivil itaatsizlikle Almanya'nın silah sevkiyatlarına karşı durduklarını ifade ettiler.

Almanya'da bir grup aktivist, İsrail'e yapılan silah ihracatını protesto etmek ve Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekmek için kendilerini raylara zincirledi.

Hamburg'da yapılan eylemde yaklaşık 40 aktivist, Hamburg Limanı'ndaki Eurogate ve Burchardka konteyner terminalleri arasındaki demir yolunu bloke etti.

Aktivist grubun sözcüsü Jule Fink burada yaptığı açıklamada, "Filistin'le dayanışma içinde sivil itaatsizlikte bulunmamızın doğru olduğunu düşünüyorum. İsrail hükümetinin Filistin'de savaş suçları işlediği uzun zamandır açık. Bu, bir soykırım ve Alman hükümeti buna aktif olarak katılıyor. Almanya, limanları üzerinden İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Hamburg halkı, neden buradaki limanın silah sevkiyatları için bir merkez olmasına izin veriyor?" dedi.

Aktivistlerin saatler süren eyleminde, üzerinden 15 bin volt elektrik geçen hatlara tehlike nedeniyle topraklama yapıldı.

Liman işçilerinin de destek verdiği eylem, polisin aktivistleri tek tek kucaklayarak demir yolundan çıkarmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.