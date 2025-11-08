Almanya'da Aktivistler İsrail'e Silah İhracatını Protesto Etti

Almanya'da bir grup aktivist, İsrail'e yapılan silah ihracatını protesto etmek ve Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılara dikkati çekmek için kendilerini raylara zincirledi.

Hamburg'da yapılan eylemde yaklaşık 40 aktivist, Hamburg Limanı'ndaki Eurogate ve Burchardka konteyner terminalleri arasındaki demir yolunu bloke etti.

Aktivist grubun sözcüsü Jule Fink burada yaptığı açıklamada, "Filistin'le dayanışma içinde sivil itaatsizlikte bulunmamızın doğru olduğunu düşünüyorum. İsrail hükümetinin Filistin'de savaş suçları işlediği uzun zamandır açık. Bu, bir soykırım ve Alman hükümeti buna aktif olarak katılıyor. Almanya, limanları üzerinden İsrail'e silah ihraç etmeye devam ediyor. Hamburg halkı, neden buradaki limanın silah sevkiyatları için bir merkez olmasına izin veriyor?" dedi.

Aktivistlerin saatler süren eyleminde, üzerinden 15 bin volt elektrik geçen hatlara tehlike nedeniyle topraklama yapıldı.

Liman işçilerinin de destek verdiği eylem, polisin aktivistleri tek tek kucaklayarak demir yolundan çıkarmasıyla sona erdi.