Üye Girişi
Haberler

Almanya'da AfD Partisi Üyesi Höcke'ye Yasak Slogan Kullanmaktan Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da aşırı sağcı popülist AfD partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, bilinçli şekilde yasak slogan kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Höcke'ye toplam 13 bin avro ceza verdi.

Almanya'da Halle Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke'yi, bilinçli şekilde yasak slogan kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Höcke'nin "anayasaya aykırı ve terör örgütlerinin sembollerini kullandığına" hükmetti ve toplam 13 bin avro ceza verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Jan Stengel açıkladığı kararda, Höcke'nin Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine (NSDAP) bağlı yarı askeri örgüt Sturmabteilung'un (SA) "Her şey Almanya için" sloganını yasak olduğunu bildiği halde kullandığını belirtti.

Savcılık karar öncesinde, Höcke'ye 6 ay hapis ve 10 bin avro para cezası verilmesini talep etti.

Höcke'nin avukatları ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak söz konusu sloganın planlı veya hazırlanmış şekilde kullanıldığına dair herhangi bir emarenin bulunmadığını savundu ve Höcke hakkında beraat kararının verilmesini istedi.

AfD'li siyasetçinin Almanya'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığını söylemesi üzerine Stengel, Höcke'yi uyararak seçim kampanyası yapmamasını söyledi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Höcke'nin yasak sloganı, 2021'de Saksonya-Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde düzenlenen seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmada kullandığı belirtilmişti.

Höcke başka davalarda da hakim karşısına çıkacak

Gera'da kentinde Aralık 2023'te yaptığı konuşmada söz konusu sloganın, "Her şey" kısmını kendisinin söylediği, "Almanya için" bölümünü ise kendisini dinleyenlere söylettiği suçlamasıyla tekrar Halle Eyalet Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak Höcke, Mühlhausen Eyalet Mahkemesinde de halkı kışkırtma suçlamasıyla yargılanacak.

Höcke, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca da izleniyor.

Aşırı sağcı olarak bilinen Höcke, eylülde Thüringen'de düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerinde, AfD'nin liste başı adayı olarak yarışıyor.

En az 6 ay hapis cezası alması durumunda Höcke'nin seçme ve seçilme hakkının elinden alınması ihtimali bulunuyor.

Kamuoyu araştırmalarında, Thüringen eyaletinde açık ara birinci parti olarak gösterilen AfD'nin oy oranı yüzde 29-31 aralığında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya Hukuk Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Bakmadan Geçme

15 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Arda Güler Real Madrid'de kaç gol attı? 15 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 15 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Al Nassr Talisca'yı gözden çıkardı Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title