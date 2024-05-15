Almanya'da AfD Partisi Üyesi Höcke'ye Yasak Slogan Kullanmaktan Para Cezası

Almanya'da Halle Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke'yi, bilinçli şekilde yasak slogan kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Höcke'nin "anayasaya aykırı ve terör örgütlerinin sembollerini kullandığına" hükmetti ve toplam 13 bin avro ceza verdi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Jan Stengel açıkladığı kararda, Höcke'nin Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine (NSDAP) bağlı yarı askeri örgüt Sturmabteilung'un (SA) "Her şey Almanya için" sloganını yasak olduğunu bildiği halde kullandığını belirtti.

Savcılık karar öncesinde, Höcke'ye 6 ay hapis ve 10 bin avro para cezası verilmesini talep etti.

Höcke'nin avukatları ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak söz konusu sloganın planlı veya hazırlanmış şekilde kullanıldığına dair herhangi bir emarenin bulunmadığını savundu ve Höcke hakkında beraat kararının verilmesini istedi.

AfD'li siyasetçinin Almanya'da ifade özgürlüğünün kısıtlandığını söylemesi üzerine Stengel, Höcke'yi uyararak seçim kampanyası yapmamasını söyledi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Höcke'nin yasak sloganı, 2021'de Saksonya-Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde düzenlenen seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmada kullandığı belirtilmişti.

Höcke başka davalarda da hakim karşısına çıkacak

Gera'da kentinde Aralık 2023'te yaptığı konuşmada söz konusu sloganın, "Her şey" kısmını kendisinin söylediği, "Almanya için" bölümünü ise kendisini dinleyenlere söylettiği suçlamasıyla tekrar Halle Eyalet Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak Höcke, Mühlhausen Eyalet Mahkemesinde de halkı kışkırtma suçlamasıyla yargılanacak.

Höcke, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca da izleniyor.

Aşırı sağcı olarak bilinen Höcke, eylülde Thüringen'de düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerinde, AfD'nin liste başı adayı olarak yarışıyor.

En az 6 ay hapis cezası alması durumunda Höcke'nin seçme ve seçilme hakkının elinden alınması ihtimali bulunuyor.

Kamuoyu araştırmalarında, Thüringen eyaletinde açık ara birinci parti olarak gösterilen AfD'nin oy oranı yüzde 29-31 aralığında olduğu belirtiliyor.