Almanya'da AfD'nin Oyları Artmaya Devam Ediyor

Almanya'da yapılan bir anket, 23 Şubat'ta düzenlenen genel seçimlerden sonra aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oylarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Forsa şirketinin RTL ve NTV televizyon kanalları için yaptığı ankette, AfD'nin oy oranı yüzde 26'ya yükseldi.

Böylelikle birinci konumda bulunan AfD, bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

Genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alan ve 2 ay içinde oy oranını 5,2 puan artıran AfD, Forsa şirketinin 1 Nisan'daki anketinde yüzde 24 oy oranına sahip olmuştu.

Genel seçimde yüzde 28,6 ile birinci çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise ankette yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı.

CDU/CSU'nun koalisyon hükümeti kurmak için anlaştığı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 15 oldu. Seçimlerde yüzde 16,4 oy alan SPD'nin oy oranı da 1,4 puan düştü.

Genel seçimlerde yüzde 11,6 oy alan Yeşillerin oyu yüzde 11'e gerilerken Sol Partinin oy oranı da 0,2 puan artarak yüzde 9'a çıktı.

Öte yandan AfD'nin seçmen potansiyelinin yüzde 30'un üzerinde olduğu aktarılan ankette seçmenlerin yüzde 22'sinin ülkede CDU/CSU ile SPD arasında kurulacak hükümetin iyi yönetim sergilemediği durumunda AfD'ye oy vermeyi düşünebileceği kaydedildi.

AfD Eş Başkanı Alice Weidel, sosyal medya platformu X'ten anket sonuçlarını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, AfD'nin zirvede kalmaya devam ettiğini belirterek, "Büyük desteğiniz için teşekkürler." ifadesini kullandı.