Almanya'da AfD'nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da AfD'nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

AA - Erbil Başay - Güncel
 - Güncelleme:
Almanya'da AfD'nin eş genel başkanları Chrupalla ve Weidel oldu

Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu.

Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin eş genel başkanları Federal Meclis milletvekilleri Tino Chrupalla ve Alice Weidel oldu.

Saksonya'nın eyaletinin Riesa kentinde düzenlenen AfD'nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda parti yönetimi seçimleri yapıldı.

Burada düzenlenen seçimde Chrupalla delegelerin yüzde 53,4'ünün oyunu olarak eş genel başbakan görevine yeniden seçildi.

Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Weidel de oyların yüzde 67,3'ünü alarak diğer eş genel başkan oldu.

Almanya'da son dönemde bazı eyaletlerde düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinde AfD'nin oy kaybetmesinden dolayı Chrupalla açık bir şekilde eleştirilmişti.

Öte yandan genel kurulun düzenlendiği Sachsenarena Salonu'nun önündeki park yerinde en az 300 kişiden oluşan aşırı sağ karşıtı bir grup AfD'yi protesto etti.

"AfD, Güle Güle" inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteriye sendikaların yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti'nin temsilcileri de destek verdiğini açıklamıştı.

AA / Erbil Başay - Güncel

Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title