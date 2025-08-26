Almanya'da ABD Vatandaşı Casusluk İle Suçlanıyor

Almanya'da, Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı hakkında Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesinde dava açıldı. Şüpheli, hassas ABD askeri bilgilerini Çin istihbaratına vermeyi teklif etmekle suçlanıyor.

Almanya'da Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir ABD vatandaşı hakkında Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'daki bir ABD askeri üssünde çalışan şüphelinin, Çin istihbarat teşkilatına hassas ABD askeri bilgilerini vermekle suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sanığın özellikle ciddi bir davada yabancı bir istihbarat servisinin istihbarat ajanı olarak hareket etmeye istekli olduğunu beyan ettiği konusunda yeterince şüphe duyuluyor." ifadelerine yer verildi.

Almanya'daki bir ABD askeri üssünde 2020'den bu yana çalışan kişi hakkında savcılık, "Sanık, 2024 yazında Çin hükümeti kurumlarıyla birkaç kez iletişime geçti ve Çin istihbarat servisine iletilmek üzere hassas ABD askeri bilgilerini sağlamayı teklif etti." iddiasında bulundu.

Koblenz'deki Yüksek Bölge Mahkemesine bağlı Devlet Güvenlik Senatosunun, yapılan suçlamaların kabul edilip edilmemesini değerlendireceği ve suçlamaların kabul edilmesi durumunda bir duruşma tarihi belirleyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
