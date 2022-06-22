Almanya'da 8 polis aracı kundaklandı Almanya'da 26 Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi öncesi Münih'te 8 polis aracının kundaklandığı bildirildi. Almanya'da 26 Haziran'da yapılacak G7 Zirvesi öncesi Münih'te 8 polis aracının kundaklandığı bildirildi. Münih polisinin, Alman basınına yaptığı açıklamaya göre, çevik kuvvete ait 8 minibüs gece saatlerinde ateşe verildi. Kundaklama nedeniyle büyük çapta hasar oluştu. Araçların G7 Zirvesi'nin düzenleneceği Elmau Kalesi'ne personel sevki için kullanıldığı öğrenildi. Polisin kundaklamanın siyasi güdümlü olduğundan şüphelendiği ve geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi. G7 Zirvesi, Münih'e 80 kilometre uzaklıktaki Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Kalesi'nde yapılacak. Zirvede ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. AA / Cüneyt Karadağ - Güncel Güncel Haberler

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