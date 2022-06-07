Almanya'da 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı

AA - Erbil Başay - Güncel
 - Güncelleme:
Almanya'da 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı

Almanya'nın Münih kentinde UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam Almanya ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşma öncesi 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

Almanya'nın Münih kentinde UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam Almanya ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşma öncesi 8 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, "Hitler selamı" verdikleri, memurlara hakaret ettikleri ve güvenlik görevlilerine şişe fırlattıkları gerekçesiyle 8 İngiliz taraftarı gözaltına alınarak, haklarında işlem başlatıldı.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde de karşılaşma için İngiliz taraflarına resmi olarak 3 bin 466 bilet verildiği ancak Münih polisinin 5 bin İngiliz taraftarını kente gelmesini beklediği aktarıldı.

Haberde, İngiliz taraftarlarının kaldığı bir otel odasının penceresinden meşale yakıldığı, bundan dolayı otelin yangın alarm sisteminin çalıştığı, polisin de olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

Haberde, Twitter'dan yapılan paylaşımlarda aşırı sağcı İngiliz taraftarın da kentte olduğunun görüldüğü aktarılarak, Almanya-İngiltere karşılaşması kapsamında 700 polisin görev yaptığı kaydedildi.

Münih'teki "tz" adlı yerel gazete ise çok sayıda taraftarın dün akşam şehir merkezinde eğlendiği belirtilen haberde, burada çekilen videoda, UEFA ve İngiltere Federasyonunun ayrımcı olarak sınıflandırıldığı "Ten German Bombers" adlı şarkıyı söylediklerinin görüldüğü de ifade edildi.

AA / Erbil Başay - Güncel

Almanya England Münih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title