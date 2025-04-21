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Almanya'da 46 Dolandırıcılık Olayına Karışan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uluslararası dolandırıcılık soruşturması kapsamında Almanya'da 46 dolandırıcılık olayına karıştığı belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 2 milyon 850 bin avro haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Almanya'da 46 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinden çıkarılan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Olay

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları toplam 2 milyon 850 bin avronun bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları belirlenmişti.

İstanbul, İzmir ve Sakarya'da 19 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. gözaltına alınmıştı.

Haklarında "suç örgütü kurmak, yönetmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan bazı şüphelilerin "Hells Angels" adlı silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları da tespit edilmişti.

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Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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