Haberler

Almanya'da 4 milyar lira suç geliri iddiasıyla kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da 4 milyar lira suç geliri iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli, sahte kimlikle estetik ameliyat için yakalandı. Birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 7 zanlı da gözaltına alındı; Maltepe'de çağrı merkezi kurmaya hazırlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Almanya'da dolandırıcılık yaparak 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 7 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Almanya'da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunarak 4 milyar lira suç geliri elde ettiği iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçler bulunduğu tespit edilen şüpheli, sahte kimlik kullanarak yüzüne estetik ameliyat yaptırmak istediği sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalışmaların devamında, M.H.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Y, M.K, M.C.S, İ.K, O.B, Ö.F.A. ve T.A. da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Çalışmalarda, şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda ev kiralayıp çağrı merkezleri oluşturarak Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya hazırlandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan kariyerine mola
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

Bir dönemin çocuk yıldızıydı: Sakın oyuncu olmayın
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi durdu! Doktorlar sedye üzerinde yeniden çalıştırdı

Kalbi duran bebek için sedyenin üstüne çıktı! O anlar kamerada
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu