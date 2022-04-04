Almanya'da 30 yıl önce ırkçı saldırı gerçekleştirmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Almanya'da 30 yıl önce bir mülteci yurduna yapılan ve bir Ganalının hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Alman vatandaşı Peter S. gözaltına alındı.

Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Peter S'nin cinayet, cinayete teşebbüs ve ölümle sonuçlanan kundaklama suçlamalarıyla Saarland Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Peter S, 18 Eylül 1991'de Saarlouis kentindeki bir mekanda aşırı sağcılarla buluştu ve burada yapılan sohbette kendisine böyle bir saldırının "hoş karşılanacağı" ifade edildi. Peter S, söz konusu mekanın kapanmasının ardından 19 Eylül 1991'de sabah saatlerinde mültecilerin kaldığı bir yurda giderek merdivenlere benzin döktükten sonra ateşe verdi. Yangında 27 yaşındaki bir Gana vatandaşı hayatını kaybetti, pencereden atlayan 2 kişi ağır yaralandı. Yurtta kalan 18 kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu konu hakkındaki soruşturma, fail tespit edilemediği için durduruldu, ancak yeni bulguların ortaya çıkmasının ardından soruşturma Saarbrücken Savcılığı tarafından tekrar başlatıldı.

Nisan 2020'den beri Federal Savcılık soruşturmayı üstlendi ve saldırının aşırı sağcı ve ırkçı saikle işlendiğine dair ciddi emareler tespit edildi.

Zanlı bugün tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacak.

Almanya'da Eylül 1991'de Saksonya eyaletinin Hoyerswerda kentinde çok sayıda mülteci yurduna saldırıda bulunulmuştu. Bu ırkçı saldırıları daha sonra aralarında Türklerin de hayatını kaybettiği 1992 ve 1993'teki Rostock, Mölln ve Solingen'deki saldırılar izlemişti.