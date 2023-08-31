Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Berlin'de görev yapan yabancı misyonlardaki büyükelçiler ile askeri ataşeler ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda ilk olarak ikinci katip Barış Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Büyükelçi Şen ise Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan ilk taarruz olan Büyük Muharebe'nin Türk milletinin asla boyunduruk altına alınamayacağını, Anadolu topraklarının Türk milletinin ezeli ve ebedi vatanı olduğunu tescil ettiğini söyledi.

Geçen bir asra yakın süre içerisinde Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde etki ve itibara sahip modern bir ülke inşa etmeyi başardığını anlatan Şen, "Türkiye Yüzyılı olarak nitelediğimiz yeni yüzyılda temel hedefimiz ülkemiz etrafında bir barış istikrar ve refah kuşağı tesis edilmesidir." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın barış ve güvenliğin anlam ve öneminin yeniden değerlendirilmesine yol açtığına işaret eden Şen, "Türkiye, savaşın sona erdirilmesi yönünde büyük çaba sarf etmiştir." dedi.

Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Yılmaz Çetin de 30 Ağustos gününün Türk milleti için önemini vurgulayarak "TSK, Cumhuriyetin 100. yılında, devletin bekası için gerekli tüm tedbirleri almaya devam etmektedir." dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için Türkiye'nin çaba sarf ettiğine işaret eden Çetin, "Karadeniz'in bir rekabet alanı haline gelmemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Resepsiyonun sonunda davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.