Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 2023'ün ocak-temmuz döneminde 175 bin 272 kişi iltica talebinde bulundu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 artış gösterdi. İltica başvurularının çoğunluğunu Suriyeliler ve Afganlar oluşturdu. BAMF, bu yılın ocak-temmuz döneminde 153 bin 912 kişinin başvurusunu inceledi ve bunların yüzde 51,7'sine mülteci veya koruma statüsü verildi.

Almanya'da 2023'ün ocak-temmuz döneminde 175 bin 272 kişinin iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

???????Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) açıklamasına göre 2023'ün ocak-temmuz döneminde Almanya'da iltica başvurusu yapanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 arttı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde 175 bin 272 kişi iltica talebinde bulunurken bu başvuruların 13 bin 808'inin Almanya'da doğan 1 yaşından küçük çocuklar için yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İltica başvurularında 51 bin 692 kişi ile Suriyeler ilk, 31 bin 334 kişi ile Afganlar ikinci sırayı aldı.

BAMF bu yıl 153 bin 912 kişinin iltica başvurusunu inceledi ve bunların yüzde 51,7'sine mülteci veya koruma statüsü verildi.

2022'in ocak-temmuz döneminde ülkeye iltica başvurusu yapanların sayısı 98 bin 395 olmuştu.