Almanya'da 2023'te Vatandaşlığa Geçişte Rekor Kırıldı

Almanya'da 2023'te Vatandaşlığa Geçişte Rekor Kırıldı
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Almanya, 2023 yılında 291 bin 955 kişi ile vatandaşlığa kabulde rekor kırdı. Yabancıların vatandaşlık geçişini kolaylaştıran yeni yasa ile Türkler ikinci sırada yer aldı.

Almanya'da geçen yıl 291 bin 955 kişi ile vatandaşlığa kabulde rekor yenilendi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yabancı uyrukluların Alman vatandaşlığına geçişine ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl vatandaşlığa kabul sayısı 2023'e göre 91 bin 860 artarak 291 bin 955'e yükseldi.

Destatis açıklamasında, "2000'de istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana hiç bu kadar çok vatandaşlığa geçiş olmamıştı." denildi.

Açıklamada, 2024'te reformdan geçirilen Vatandaşlık Yasası'nın artışa katkıda bulunduğu belirtildi.

Verilere göre, Almanya'da geçen yıl vatandaşlığa kabul edilenler arasında Suriyeliler 83 bin 150 ile ilk sırada bulunurken, Türkler 22 bin 525 ile ikinci sırada yer aldı. Türkleri, 13 bin 545 ile Iraklılar, 12 bin 980 ile Ruslar ve 10 bin 85 ile Afganlar izledi.

2023'te Rus vatandaşlığına sahip sadece 1995 kişi vatandaşlığa kabul edilirken, geçen yıl bu sayının 12 bin 980'e ulaşması dikkati çekti. Türk vatandaşlarının vatandaşlığa kabul sayısı bu dönemde iki kattan fazla arttı.

Yasa Haziran 2024'te yürürlüğe girmişti

Almanya'da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024'te yürürlüğe girmişti.

Yeni yasayla Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilerek, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü.

Almanya'da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlanmıştı. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
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