Almanya'da 2022'de siyasi suçlar yüzde 7 arttı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, geçen yıl ülkede işlenen siyasi saikli suçların yaklaşık yüzde 7 artarak 58 bin 916'ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Faeser, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "2022 Siyasi Saikli Suçlar Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

Ülkede 2021'de işlenen siyasi saikli suç sayısının 55 bin 48 olduğunu hatırlatan Faeser, 2022'de bu suçların yaklaşık yüzde 7 artışla 58 bin 916'ya yükseldiğini bunun da istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Faeser, demokrasinin hem iç hem de dış tehditlere karşı savunulması gerektiğini belirterek "Siyasi saiklerle işlenen suçlar ülkemizdeki toplumsal çatışmaların bir yansımasıdır. Özellikle mültecilere yönelik saldırıların keskin bir şekilde artmasından endişe duyuyorum. Savaştan ve terörden korunmak için ülkemize sığınan insanlara saldırmak son derece insanlık dışıdır. Bu durum, aşırı sağcılığın özellikle yüksek bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ülkesinin aşırıcılıkla mücadele stratejisinin temelinde "önleme ve sertliğin" yer aldığını vurgulayan Faeser, "Buna iyi donanımlı güvenlik makamları, tutarlı kolluk kuvvetleri, siyasi eğitim ve güçlü bir sivil toplum da dahildir. Aynı zamanda aşırılık yanlılarının elindeki silahları alma konusunda daha da tutarlı olmalıyız. Bunun için de önerdiğim silah yasalarının acilen sertleştirilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

BKA Başkanı Münch de 2022'de siyasi saikli suç vakalarının sayısında bir kez daha yeni bir zirve yaşandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Nüfusun bazı kesimlerinde radikalleşme eğilimleri de var. Bu gelişmeler özellikle de siyasi saikli suçlar, aşırı sağcı ve nefret suçları çok ciddiye alınmalıdır. Bunlar özgür demokratik temel düzenimize yöneliktir ve toplumsal barışımızı tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle siyasi saikli suçlarla mücadele hem BKA'nın hem de diğer güvenlik birimlerinin yüksek önceliği olmaya devam etmektedir."

Raporda, terör örgütü PKK yandaşlarının işlediği suçlar da yer aldı.

Rapora göre, 2022'de siyasi saikli suçlar, Almanya'da istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yabancı ideoloji kategorisinde, 2022'deki vaka sayısı bir önceki yıla göre yüzde 237 artarak 3 bin 886'ya yükseldi.

Terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçen yıl 331 siyasi saikli suç işledi.