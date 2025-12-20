Almanya, 18 Yaş Altındakilere Güldürücü Gaz Satışını Yasakladı

BERLİN, 20 Aralık (Xinhua) -- Alman parlamentosunun üst kanadı olan Federal Konsey (Bundesrat), cuma günü 18 yaş altındaki kişilerin azot oksit satın almasını ve bulundurmasını yasaklayan bir yasayı onayladı. Bu madde, partilerde uyuşturucu olarak giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştı.

Kasım ayında parlamentonun alt kanadı olan Almanya Federal Meclisi (Bundestag) tarafından kabul edilen yasa, aynı zamanda güldürücü gaz olarak da bilinen azot oksidin çevrimiçi satışını ve otomatlardan satın alınmasını da yasaklıyor.

Yetkililer, bu adımın özellikle reşit olmayanlar arasında azot oksit kullanımına bağlı bilinç kaybı ve sinir sistemine potansiyel uzun vadeli zararlar gibi ciddi sağlık riskleri nedeniyle atıldığını söyledi.

Cinsel saldırı ve hırsızlık gibi suçları kolaylaştırmak için içeceklere eklenebilen "bayıltma damlaları" ile ilişkili maddeler olan gama-butirolakton (GBL) ve 1,4-butandiol (BDO) için de kurallar ağırlaştırıldı.

Yeni kuralların Nisan 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.