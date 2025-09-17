Almanya'da 16. Marl Yağlı Güreşleri Festivaline Yoğun İlgi

Almanya'nın Marl kentinde 19-21 Eylül'de yapılacak kültür festivalinin son gününde "16. Marl Yağlı Güreşleri" düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yurtdışı Başkan Danışmanı Celal Romanoğlu, AA muhabirine, Bilim Derneğinin organize ettiği ve 3 gün sürecek kültür festivaline yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Girişin ücretsiz olduğu festivalle ilgili bilgi veren Romanoğlu, festivalde 19-20 Eylül'de çocuklar, kadınlar ve aileler için çok sayıda etkinliğin yanı sıra canlı müzik, Türk mutfağından seçkin lezzetler, yarışmalar ve oyunların yer alacağını anlattı.

Romanoğlu, festivalin son günü olan 21 Eylül'de yapılacak yağlı güreşlere Türkiye'den 70'den fazla kişinin bulunacağı bir kafilenin katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kafilede 24 pehlivan, hakemler, davul-zurna ekibi, cazgır ve federasyon yöneticilerinin yanı sıra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664-665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, tarihi Kırkpınar'ın efsane altın kemerli ağası Seyfettin Selim, 16. Marl Güreşleri 2025 yılı güreş ağası Hamdi Sarıca, belediye başkanları ve çeşitli bürokratlar yer alacak."

Almanya'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Alman davetlinin de organizasyona katılmasını beklediklerini bildiren Romanoğlu, festivalin ata sporu yağlı güreşleri Avrupa'da yaşatmak, burada yaşayan vatandaşlarla birlik ve beraberliği güçlendirmek, gençlerin ülkeleriyle olan kültürel bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini dile getirdi.