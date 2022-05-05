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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile görüştü

AA - Erbil Başay - Güncel
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Zelenskiy ile görüştü

Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in telefonda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Almaya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in telefonda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Steinmeier Zelenskiy'e, Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı verdiği cesur mücadelesine dayanışmasını, saygısını ve desteğini dile getirdi.

Açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'nın kendisini savunma mücadelesine en başından beri mali, ekonomik ve askeri destek verdiği ve dayanışma içinde yanında olduğu ifade edildi.

İki liderin bu görüşmeyi "çok önemli ve çok iyi" olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, geçmişten gelen rahatsızlıkların ortadan kaldırıldığı ve ikilinin yakın temasta kalmayı kararlaştırdığı belirtildi.

Zelenskiy, Steinmeier'in ziyaretini reddetmişti

Polonya ve Baltık ülkelerinin liderleri, nisan ortasında Steinmeier ile Kiev'e birlikte gitmek istemiş ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Steinmeier'i kabul etmek istemediği ortaya çıkmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaret talebinin reddedilmesinin, kendisinin bu ülkeyi ziyaret etmesinin önünde engel teşkil ettiğini açıklamıştı.

AA / Erbil Başay - Güncel

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