Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi KİEV - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi KİEV - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Güncel