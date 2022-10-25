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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi KİEV - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi KİEV - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Almanya Ukrayna Güncel Haberler

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