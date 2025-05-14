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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Ziyaretinde Beeri'yi Ziyaret Etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail Ziyaretinde Beeri'yi Ziyaret Etti
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'e yaptığı ziyaret kapsamında Gazze Şeridi'nde bulunan Beeri yerleşimini ziyaret etti. 60. yıl dönümünde iki ülke ilişkileri hakkında konuşan Steinmeier, yerleşim yerinin yeniden kullanılmasına destek verdiklerini belirtti. Ziyaret sırasında Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası ile de ödüllendirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İsrail ziyareti kapsamında Gazze Şeridi sınırındaki Beeri ismi verilen yerleşim yerini ziyaret etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre, Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ncı yılı münasebetiyle İsrail'e geldi.

Steinmeier'in ziyaretini İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile birlikte gerçekleştirdiği ve ikilinin 7 Ekim 2023'te yoğun çatışmalar yaşanan Beeri'nin sakinleriyle özel görüşme yaptığı bildirildi.

Burada bir konuşma yapan Steinmeier, geçen sene de aynı yeri ziyaret ettiğini hatırlatarak bölgenin yeniden yerleşime açılması için destek verdiklerini ama bunun hala sağlanamadığını söyledi.

Herzog'dan Steinmeier'a İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası

Öte yandan dün iki ülke ilişkilerinin 60'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Herzog, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası verdiği kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen törende, Herzog "ortak bir gelecek vizyonuna olan sadık bağlılığı nedeniyle" Steinmeier'a onur madalyasını takdim ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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