Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Endonezya'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Endonezya'da

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Welter Steinmeier resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın Batı Java Eyaleti'ndeki Bogor şehrine geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Welter Steinmeier resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın Batı Java Eyaleti'ndeki Bogor şehrine geldi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Welter Steinmeier'i Başkanlık Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Alman cumhurbaşkanı Steinmeier, dijitalleşme, altyapı ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Almanya ve Endonezya arasındaki endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili çeşitli gündem konu başlıkları ile ilgili temaslarda bulunacak.

AA / Güncel

Joko Widodo Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title