Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bunun ülkesindeki en büyük dini bayramlardan biri olduğunu bildirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bunun ülkesindeki en büyük dini bayramlardan biri olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bayram vesilesiyle Almanya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajı yayımladı.

Ülkedeki Müslüman ailelerin ramazanı tevekkül ve tefekkür içinde geçirdiklerini ve şimdi de bayramı kutlayacaklarını belirten Steinmeier, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının sonundaki bayram, ülkemizdeki en büyük dini bayramlardan biridir. Birçok topluluğun bu yıl da insanları oruçlarını halka açık bir şekilde açmaya davet etmesinden memnuniyet duyuyorum. Umuyorum ki diğer inançlara mensup ya da inanmayan pek çok kişi, İslam'ın en büyük bayramından birisini tanıma ve Müslümanlarla konuşma fırsatını değerlendirecektir. Çeşitlilik içeren toplumumuzda birbirimize ne kadar çok merak, açıklık ve saygıyla yaklaşırsak farklı olanın bir arada yaşaması o kadar iyi olacaktır."

Bunun aynı zamanda "paylaşma bayramı" ve "insanlık kutlaması" olduğuna işaret eden Steinmeier, "Ramazan ayının sonunda Müslümanlar geleneksel olarak fıtır sadakası verirler, yoksullara ve muhtaçlara bağışta bulunurlar. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen korkunç depremin ardından Almanya'dan sayısız Müslüman, İslami cemaat ve kuruluş, afet bölgesindeki insanlara bağış ve yardım kampanyalarıyla destek oldu ve olmaya da devam ediyor. Tüm yardımseverlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Steinmeier, Ekim 2022'de hayatını kaybeden, Solingen faciasında 5 aile ferdini yitiren barış elçisi Mevlüde Genç'in "Allah bana kalbimde dostluk ve kardeşlik duygusu veriyor. Bu şekilde teselli bulabiliyor ve diğer insanlara sevgi gösterebiliyorum." şeklindeki sözlerini hatırlatarak ailede, arkadaş çevresinde, toplumda ve sınırların ötesinde diğer insanlarla dostluk ve kardeşlik içinde bağlı hissetmenin önemini vurguladı.