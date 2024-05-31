Almanya, Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergilerine karşı endişeli

Üst düzey Alman yetkililer bu hamlenin geri tepebileceği, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve otomobil üreticilerine zarar verebileceği ve amaçlandığı gibi AB sanayisini korumak yerine adil uluslararası ticareti baltalayabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

BERLİN, 31 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'da bazı bakanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) sözde "sübvansiyon karşıtı soruşturmasının" sonuçlarını yakında açıklayacak olması nedeniyle Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik olası gümrük vergilerine dair endişelerini dile getirdi.

Yerel basında Çarşamba günü çıkan haberlere göre, üst düzey Alman yetkililer bu hamlenin geri tepebileceği, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve otomobil üreticilerine zarar verebileceği ve amaçlandığı gibi AB sanayisini korumak yerine adil uluslararası ticareti baltalayabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

ABD bu ayın başlarında, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Çin'den ithal edilen çeşitli ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri açıklamış ve mevcut gümrük vergilerine ek olarak vergileri yüzde 100'e çıkarmıştı. Avrupa Komisyonu da 2023'ün Ekim ayında Çin'den elektrikli araç ithalatına yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatmıştı.

Almanya'nın Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Volker Wissing, Euractiv haber sitesine verdiği söyleşide, Avrupa'daki endüstriyi korumak için Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi getirmenin uluslararası rekabeti teşvik etmek açısından "yanlış bir yaklaşım" olacağını söyledi.

Wissing, Alman otomobil üreticilerini daha iyi ve daha uygun fiyatlı ürünler üretmeye teşvik eden şeyin küresel rekabet olduğunu ve Alman araç endüstrisinin rekabette ayakta kalacağından emin olduğunu belirtti.

Avrupa'nın soruşturmasını eleştirerek bunun sadece şüpheye dayandığını söyleyen Wissing, AB'nin yaklaşımının yanlış olduğunu savundu. Yetkili, doğru yaklaşımın ise "rekabeti engellemeye çalışmak yerine her zaman adil rekabet yaratmak olması gerektiğini" ifade etti.

"Bazı insanların rekabetin devlet tarafından kısıtlanması çağrısında bulunması beni şaşırtıyor" diyen bakan, bu hamlenin piyasa ekonomisinden sapma anlamına geldiğini söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise Çin'e karşı uygulanacak sert gümrük vergilerinin AB'nin çıkarlarına zarar verebileceği uyarısında bulundu. Habeck, Çarşamba günü Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, dünya ticaretinde korumacılık yerine adil, açık ve eşit bir rekabet ortamı yaratma çağrısında bulundu.

Çin'in uzun süredir AB için önemli bir ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Habeck, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini değerlendirirken "orta ve uzun vadeli düşünmesi gerektiğini" belirtti.

Alman haber ajansı DPA, ülkenin Maliye Bakanı Christian Lindner'in olası gümrük vergilerinin ölçülü şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair sözlerine ve serbest ve adil dünya ticaretinin zayıflatılmaması gerektiği noktasında ısrar ettiğine yer verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da daha önce Çin yapımı elektrikli araçlara Avrupa tarafından getirilecek gümrük vergilerine karşı uyarıda bulunmuştu. Scholz, iki hafta önce Stockholm'de düzenlenen bir basın toplantısında, AB'nin Çin'e ağır vergiler uygulayan ABD'yi takip etmesini destekleyip desteklemediği sorulduğunda, olası vergiler konusundaki çekincelerini dile getirmişti.

Batı ile Çin arasındaki ticaretin önemini vurgulayan Scholz, Çin'den elektrikli otomobil ithalatının yüzde 50'sinin Çin'de üretim yapan Batılı markalardan geldiğine dikkat çekti.

Scholz, "Her iki taraftan da etkileşim var. Avrupalı ve hatta bazı Kuzey Amerikalı üreticiler Çin pazarında başarılı oldu. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor" diye konuştu.