Çin-Almanya Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıl Dönümünü Kutlamak İçin Çevrimiçi Konser Düzenlendi

ESSEN, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutlamak için Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde iki ülkeden gençlerin şarkı söylediği bir çevrimiçi konser düzenlendi. Konserde, yerel Burg Çin Korosu'ndan öğrenciler, Çin'in Chengdu kentindeki çeşitli lise korolarından akranlarıyla video bağlantısı aracılığıyla şarkı söyledi. Çince ve Almanca olarak her iki ülkeden ünlü şarkılar sunan gençler seyircilerden büyük alkış aldı. Etkinlikte, Çin'in Almanya Büyükelçisi Wu Ken, müziğin sınırları aşan bir dil olduğunu söyledi. Wu, öğrencilerin şarkılarını, Çin ve Alman kültürlerini keşfetmek, iki ülke arasındaki dostluğu desteklemek ve kültürler arası anlayışı geliştirmek için bir bağlantı olarak kullanmaya devam etmelerini umduğunu söyledi. Etkinlikte konuşan Burg Çin Korosu'nun organizasyon direktörü Olaf Millmann ise, koronun müzik yoluyla Almanya'dan ve Çin'den genç insanlar arasındaki alışverişi derinleştirmeye yardımcı olan köprüler kurmaya devam ettiğini söyledi. Millmann, koronun gelecekte iki ülke arasındaki dostluğun derinleşmesine katkıda bulunmaya devam etmesini umduğunu belirtti. Koro üyesi Ben Hanenberg de, koro etkinliklerine katılmanın ve Çince şarkılar söylemenin her zaman Çince öğrenmenin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Hanenberg, Çin'de eğitim görmeyi planladığını ve ülkeyi keşfetmeyi dört gözle beklediğini belirtti.