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Almanya, Çin'den Gelen Yolcular İçin Kovid-19 Testini Kaldırıyor

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Almanya, Çin'den Gelen Yolcular İçin Kovid-19 Testini Kaldırıyor

BERLİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Alman hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'den ülkeye gelen kişiler için artık Kovid-19 testi istenmeyeceğini açıkladı.

BERLİN, 23 Şubat (Xinhua) -- Alman hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'den ülkeye gelen kişiler için artık Kovid-19 testi istenmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu uygulamayı Şubat ayı sonuna kadar bitirme kararı almasının ardından Avrupa ülkeleri artık Çin'den gelen yolcular için test şartını kademeli olarak kaldırıyor.

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yazılı açıklamasında, 22 Şubat itibarıyla Çin'in "artık 'belirli bir endişe verici varyantın ortaya çıkma riski bulunan endişe verici varyantlar bölgesi' şeklinde sınıflandırılmadığı" bildirildi.

AB'ye üye devletler, Çin'den hava yoluyla gelen yolculara uygulanacak bağlayıcı Kovid-19 kurallarında anlaşamadıklarından, kurallar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyordu. AB'nin tavsiyeleri de güncel olmamakla eleştiriliyordu.

Çin; Tayland, Maldivler, Birleşik Arap Emirlikleri ile Avrupa'da Macaristan ve İsviçre dahil olmak üzere 20 ülkeye yönelik turistik grup seyahatlerine geçtiğimiz günlerde yeniden başladı. Almanya henüz bu destinasyonlar arasında yer almıyor.

Çin Dış Turizm Araştırma Enstitüsü'ne (COTRI) göre, 2019'da 170 milyon olan yurt dışı seyahatlerinin sayısının 2030'da 228 milyona çıkması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Avrupa Birliği Almanya Güncel Haberler

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