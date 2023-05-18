Almanya Boşnaklar İslam Cemiyeti depremzedeler için 282 bin avro bağışta bulundu

Almanya Boşnaklar İslam Cemiyeti (IGBD) Türkiye'deki depremzedeler için 282 bin avro bağışta bulundu.

Merkezi Wiesbaden'de bulunan IGBD, Almanya genelinde bütün dernekleriyle seferber olarak deprem bölgesi için başlattığı kampanyalarda topladığı 282 bin avro tutarındaki bağışı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Deprem Yardım Kampanyası aracılığı ile afet bölgesine gönderdi.

Türkiye'ye yardım konusunda son derece hassas davrandıklarını söyleyen IGBD Başkanı Zenahir Mrakoviç, sadece camilerde değil, kermes gibi farklı aktivitelerle de yardımlar toplandığını ifade etti.

Almanya'da cemiyetin topladığı bu yardımın yüksek bir meblağa ulaştığını dile getiren Mrakoviç, "Bugüne kadar toplanan yardımların üzerinde bir yardım topladık. Bu da Boşnakların Türkiye'ye ve Türk insanına olan sevgisi ve muhabbetini gösteriyor. Bundan sonra da üzerimize ne düşüyor ise yapmaya hazırız." diye konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, deprem bölgesine verdikleri destekten dolayı IGBD başkanı Mrakoviç'e teşekkür etti.

Kuzey, "Bu afet karşısında Boşnaklar İslam Cemiyeti, Türkiye'deki kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bundan ziyadesiyle mutlu olduk. Bu bizim kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz." dedi.